Pedersen op weg naar Uno-X? Manager Hushovd onthult visie van zijn ploeg

Uno-X promoveert volgend jaar naar de WorldTour en blijft ook vasthouden aan zijn Scandinavische filosofie. Wil de ploeg in de toekomst dan Jonas Vingegaard en Mads Pedersen binnenhalen?

Met Alexander Kristoff, die zijn fiets aan de haak hangt, reed de meest succesvolle Noor de voorbije drie jaar bij Uno-X. Voor de Noorse ploeg een belangrijke mijlpaal, want het moet proberen om de beste Noren en Denen in hun ploeg te hebben.

Want Uno-X wil geen andere renners dan Scandinaviërs in zijn ploeg hebben. De beste Noren rijden bijna allemaal voor het team, maar bij de Denen is dat niet het geval. Jonas Vingegaard en Mads Pedersen hangen vast aan twee topteams.

Hushovd wil Pedersen en Vingegaard niet naar Uno-X halen

Vingegaard heeft nog een contract tot eind 2028 bij Visma-Lease a Bike, Mads Pedersen heeft een contract tot het einde van zijn carrière bij Lidl-Trek. "Mads Pedersen is mijn droomrenner", zegt ploegmanager Thor Hushovd bij Dagbladet.

"Ik herken iets van mezelf in hem. De manier waarop hij koerst, dat rauwe, die lef. Misschien ben ik een beetje verblind, maar ik hou daarvan." Met een jaarloon van zo'n 2,6 miljoen euro lijkt Pedersen echter onhaalbaar te zijn.

De droom om Vingegaard of Pedersen binnen te halen, heeft Hushovd niet. "We bouwen liever zelf iets op", zegt Hushovd. "Een renner uit onze eigen ploeg die een grote koers wint, dát is het droomscenario."