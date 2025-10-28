Staflid Visma-LaB doet dringende oproep: "Stop daarmee, maar Van Aert en Van der Poel mogen wel"

Heel wat renners zitten op dit moment in hun rustperiode na een lang seizoen. Heel wat renners lopen tijdens die rustperiode al eens, maar dat zorgt vaak voor blessures.

Op 19 oktober werd het UCI-seizoen afgesloten en begon voor veel renners, behalve Isaac Del Toro, een rustperiode. In die periode van zo'n vier tot zes weken raken veel renners hun fiets dan ook niet aan.

Om hun condtitie niet helemaal van nul te moeten heropbouwen, lopen veel renners tijdens die periode. En daar ligt volgens Patrick Broe, Head of Strategy van Visma-Lease a Bike, een gevaar.

"Ik heb een officiële mededeling voor alle profrenners. Geniet van je rustperiode en doe wat je wil doen. Maar loop niet te snel. Stop met zo snel te lopen", zegt Broe bij Lanterne Rouge Cycling Podcast.

Van Aert en Van der Poel mogen wel lopen

"Renners hebben nieuwe loopschoenen, worden wakker met een hartslag van 30 slagen per minuut omdat ze professionele atleten zijn en gaan dan tien kilometer lopen aan 4:30 min/km. En dan krijgen ze een stressfractuur. Stop."





"Het is al zoveel renners, mannen en vrouwen, overkomen." En wat dan met Van Aert en Van der Poel, zij gingen de afgelopen week ook enkele keren stevig lopen? "Veldrijders mogen wel lopen", besloot Broe nog.