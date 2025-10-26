📷 Nys leeft zich uit op crossfiets, Van der Poel trekt loopschoenen aan en maakt weer indruk

📷 Nys leeft zich uit op crossfiets, Van der Poel trekt loopschoenen aan en maakt weer indruk
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel en Thibau Nys stomen zich klaar op hun nieuwe veldritseizoen. Op training gaan de twee alvast stevig tekeer.

Voor Thibau Nys is het nog zes keer slapen tot zijn eerste cross. Op 1 november maakt hij zijn rentree in het veldrijden in de Koppenbergcross. Voor Nys meteen een belangrijke cross, die hij in 2023 al eens won. 

De Europese kampioen stoomt zich klaar voor zijn eerste cross en ging zaterdag stevig trainen in de buurt van Langdorp. Nys vlamde een helling omhoog en amuseerde zich ook duidelijk in het bos. 

Op wereldkampioen Mathieu van der Poel is het nog wat langer wachten. Alpecin-Deceuninck maakt zijn programma pas rond eind november bekend, Van der Poel is nu stevig aan het trainen in Spanje. 

De Nederlander ging zondagochtend op een nuchtere maag lopen. Van der Poel liep 11,11 kilometer in iets meer dan 43 minuten. Van der Poel bleef zo net onder de grens van 4 minuten per kilometer. 

Daarna maakte Van der Poel tijd voor een ontbijt met zijn vriendin Roxanne Bertels. Van der Poel zal wellicht nog een tijdje wegblijven uit de cross, hij wordt pas tijdens de kerstperiode opnieuw verwacht.  

