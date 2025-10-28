Tom Meeusen (36) verklaart waarom hij nog altijd crost en onthult zijn laatste droom

In december 2022 kondigde Tom Meeusen zijn afscheid aan als crosser. Bijna drie jaar later staat de bijna 37-jarige Meeusen nog altijd elk weekend aan de start.

Dit seizoen staan er al negen crossen op de teller van Tom Meeusen. Vorige week werd hij 22ste in Heerderstrand, een week eerder in Essen nestelde Meeusen zich nog in de top tien en werd hij negende.

"Als ik de uitslagen of de startlijsten bekijk, kijk ik ook wel eens naar de geboortejaren. Ik cross nu tussen jongens van 18 of 19. Dan is 37 (op 7 november wordt Meeussen 37 jaar, nvdr.) een raar getal", zegt Meeusen bij Radio 1.

Meeusen droomt van de Wereldbeker

De reden waarom Meeusen nog altijd aan het crossen is, is ook duidelijk. "Ik had snel door dat ik crossen leuker vind dan een job met een 40-urenweek." Dit seizoen rijdt Meeusen bij Cyclis-Van de Plas.

Die ploeg droomt van een plaatsje op het hoogste niveau en daar wil Meeusen met zijn ervaring bij helpen. "Ik droom ook nog van een Wereldbekercross, maar ik besef ook dat dat heel moeilijk wordt." Met de vele sterke Belgen is de concurrentie dan ook groot.

Als het Meeusen niet meer lukt, dan beseft hij ook dat het stilaan tijd is om af te ronden. Hij denkt dan ook al aan de toekomst en is al begonnen aan een trainerscursus. "Je zal me dus nog lang zien in het veld", besluit Meeusen nog.