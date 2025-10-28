Uitspraken Skjelmose over Ayuso zinderen na: Lidl-Trek komt met reactie

De transfer van Juan Ayuso zal bij Lidl-Trek voor stevige veranderingen zorgen. Kopman Mattias Skjelmose was verrast door de komst van de Spanjaard en sprak van een vreemde situatie.

Eind september reageerde Mattias Skjemose verrast op de aankondiging van de transfer van Juan Ayuso naar Lidl-Trek "De ploeg heeft mij nooit officieel verwittigd, ondanks dat ik het al vrij snel wist. Dat vond ik een beetje vreemd", zei Skjelmose toen bij het Deense TV2.

Ploegleider Kim Andersen nuanceert die uitspraken van Skjelmose nu echter. "Twee uitspraken waren bij elkaar geplakt en een deel was ook slecht vertaald in het Engels", zegt Andersen bij Feltet.

Skjelmose en Ayuso hebben elkaar ontmoet

"Daardoor werd het een puinhoop, wat uiteindelijk iets opleverde dat niet erg slim was." Ondertussen hebben Skjelmose en Ayuso elkaar al wat beter leren kennen. "Ayuso is zeer, zeer goed ontvangen."

"Ze waren tot nu toe concurrenten, maar zo werkt de professionele sport nu eenmaal. Je bent concurrenten totdat je teamgenoten bent. En het gaat erom je aan te passen aan die situatie", stelt Andersen nog.

Over het programma van Ayuso en Skjelmose en het kopmanschap in de Tour, zou nog niets beslist zijn. Net als bij Red Bull-BORA-hansgrohe wordt er wellicht gewacht op de presentatie van de Giro en Vuelta om knopen door te hakken.