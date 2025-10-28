Wereldkampioen De Vylder vertrekt, acht nieuwkomers: Flanders-Baloise heeft selectie voor 2026 klaar

Flanders-Baloise wijzigt bijna de helft van zijn team in 2026. De ploeg neemt onder meer afscheid van wereldkampioen ploegkoers Lindsay De Vylder.

Acht renners vertrekken bij Flanders-Baloise, waaronder dus wereldkampioen ploegkoers Lindsay De Vylder. Hij reed sinds 2017 voor het Vlaamse team, de 30-jarige De Vylder wordt al een tijd gelinkt aan Alpecin-Deceuninck.

Naast De Vylder neemt Flanders-Baloise ook afscheid van Aaron Van Poucke, Alex Colman, Jasper Dejaegher, Jonas Geens, Toon Clynhens, Vince Gerits en Yentl Vandevelde. Colman en Dejaegher kondigden al aan dat ze stoppen met koersen.

Acht nieuwkomers bij Flanders-Baloise

Acht renners tekenden ook een contract voor één seizoen bij Flanders-Baloise: Henri Vandenabeele (Lotto), Michiel Lambrecht en Leander Van Hautegem (Wagner Bazin WB) reden dit jaar al in het profpeloton.

Ook Ferre Geeraerts (DL Chemicals - Experza), Nolan Huysmans (Bahrain Victorious Development Team), Senne Thonnon (Urbano Vulsteke Bumaco Cycling Team), Artuur Torney (Mini Discar Cycling Team) en Milan Van den Haute (Decca Continental Team) zijn nieuw.

"We zijn bijzonder tevreden met de samenstelling van onze ploeg voor 2026", zegt sportdirecteur Hans De Clercq. "Met acht nieuwkomers voegen we jonge, gemotiveerde renners toe die perfect passen binnen onze ontwikkelingsfilosofie."

"Tegelijk behouden we een stevige kern van ervaren renners die de groep richting kunnen geven. Het is een uitgebalanceerde selectie waarmee we de volgende stap willen zetten in onze Vlaamse talentontwikkeling."