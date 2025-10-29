📷 Lars van der Haar (34) zet punt achter carrière en geeft ook reden waarom

Lars van der Haar (34) is bezig aan zijn laatste seizoen als veldrijder. De Nederlander heeft op zijn sociale media zijn afscheid aangekondigd.

"Mijn laatste seizoen! Het is tijd om jullie alles te vertellen: ik ben bezig aan mijn laatste seizoen als profwielrenner", schrijft Van der Haar op Instagram. "Ik heb bijna 25 jaar een geweldige tijd gehad op de fiets. Het heeft een heel leven voor me gecreëerd."

"Het voorbije jaar vond ik het moeilijk om mezelf te pushen tijdens trainingen. Dat deed me nadenken of ik dit nog wel wilde blijven doen", geeft Van der Haar de reden om een punt te zetten achter zijn carrière.

"Na een heel zware en moeilijke periode van gemengde gevoelens en gedachten, waarbij ik de voor- en nadelen had afgewogen, kwam ik tot de conclusie dat ik nog één seizoen wilde doorgaan", gaat Van der Haar verder.

"Ik wil dit seizoen nog alles geven en dan een nieuwe leven en ritme opbouwen. Het enige wat ik kan zeggen is: bedankt aan iedereen die me door de jaren heen heeft geholpen en gesteund. Van mijn familie tot de toeschouwers. Laten we van dit laatste seizoen iets bijzonders maken!"

In zijn carrière werd Van der Haar vier keer Nederlands kampioen en twee keer Europees kampioen, op het WK pakte hij twee keer zilver en twee keer brons. In zijn carrière won Van der Haar ook meer dan 30 crossen bij de profs.