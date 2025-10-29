"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem

"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem
Foto: © photonews

Op 1 november start Thibau Nys zijn veldritcampagne op de Koppenberg, met als doel meer overwinningen dan vorig jaar te pakken. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Nys mikt op meer dan vijf zeges

Tijdens een intensieve training in Lichtaart werd duidelijk dat Nys in uitstekende vorm verkeert. Technische afdalingen en pittige klimmetjes werden herhaaldelijk geoefend, samen met zijn ploeggenoten. Zelfs in het zand, zijn minst favoriete ondergrond, toonde hij controle en lef.

De trainingsarbeid bleef niet onopgemerkt. Een video op sociale media wekte bij concurrenten de indruk dat Nys klaar is om te imponeren. Zijn reactie is laconiek. “Wie heeft er schrik? De concurrentie? We zullen zaterdag wel zien”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Nys wil dit seizoen meer dan de vijf overwinningen van vorig jaar. “Dat is het doel. Ik vond mezelf al vrij constant, maar ik hoop die laatste procentjes erbij te doen en meer crossen te winnen.” Tegelijk beseft hij dat het niveau hoog ligt en dat dominantie geen evidentie is.

Analist Herygers en de impact van de Tour

Een belangrijk fundament voor zijn ambities werd gelegd in de zomer, toen Nys de Ronde van Frankrijk uitreed. Volgens analist Paul Herygers was dat een cruciale stap. Nys erkent dat de Tour zijn vormpeil beïnvloedde.

“Tegelijkertijd is het net door die Tour niet makkelijk om je crossspecifieke kwaliteiten te behouden,” stelt hij. Daarom werd de focus in de voorbereiding gelegd op techniek en intensiteit.

De vergelijking met zijn vader Sven Nys blijft onvermijdelijk. Die won in 2008 op de Koppenberg, ondanks een ontwrichte vinger. “Hopelijk blijf ik daarvan gespaard, maar ik zou het er wel voor over hebben,” klinkt het.

Thibau Nys

