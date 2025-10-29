Julien Vermote zit opnieuw zonder ploeg: twee zaken spelen in zijn nadeel

Julien Vermote (36) zit opnieuw zonder ploeg en de zoektocht naar een nieuw team verloopt moeizaam. Zijn leeftijd en de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty spelen hem parten.

Voor de derde keer in enkele jaren tijd zit Julien Vermote zonder ploeg. Pas in april 2021 kreeg hij een plekje bij Alpecin, in 2023 zat hij een jaar zonder ploeg. Tot het grote Visma-Lease a Bike hem nog eens opviste.

Zijn contract liep na twee jaar af bij de Nederlandse ploeg en Vermote moet nog eens op zoek naar een nieuwe ploeg. En die zoektocht verloopt moeilijk. Want er spelen twee zaken in het nadeel van Vermote.

Fusie en leeftijd nadeel voor Vermote

Door de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty was de markt lange tijd geblokkeerd, maar worden de plaatsen ook duurder. "Sommige ploegen denken nog renners van Lotto of Intermarché-Wanty voor een prikje te kunnen overnemen", zegt Vermote bij Het Nieuwsblad.

"Terwijl mijn leeftijd voor sommige ploegen een afknapper is." Vermote is 36 jaar en ploegen rekruteren alsmaar jonger. Toch gelooft Vermote er nog in, de vorige twee keer is dat ook terecht gebleken.

Zoals in 2023 een jaar blijven trainen zonder ploeg, gaat Vermote nu niet meer doen. De kans dat een ploeg hem daarna nog eens opvist, is dan ook klein. Maar omdat hij er in het verleden al zoveel moeite voor heeft gedaan, wil Vermote niet zomaar opgeven.