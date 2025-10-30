Intermarché-Wanty eist geld van Visma-Lease a Bike

De Fransman Louis Barré (25) rijdt in 2026 wellicht voor Visma-Lease a Bike. Al wil zijn huidige ploeg Intermarché-Wanty hem niet zomaar laten gaan.

Volgens onder meer La Dernière Heure zou Louis Barré een contract van drie jaar hebben getekend bij Visma-Lease a Bike. Dat contract zou ingaan op 1 januari 2026, terwijl Barré eigenlijk nog een contract heeft bij Intermarché-Wanty.

Omdat de Waalse ploeg geen aanvraag voor een WorldTour-licentie indiende bij de UCI, door de fusie met Lotto, mogen de renners van Intermarché-Wanty volgens de regels van de UCI hun contract verbreken.

Intermarché-Wanty wil transfersom van Visma-Lease a Bike

Barré kon dus gratis vertrekken bij Intermarché-Wanty, Visma-Lease a Bike zou dus transfersom moeten betalen voor het laatste contractjaar van de Fransman. Maar de Waalse ploeg zou dat toch anders zien.

Zij zouden zich volgens WielerFlits beroepen op het Belgische arbeidsrecht, dat stelt dat werknemers bij een fusie hun rechten, maar dus ook hun contract, zouden behouden.

Daarmee probeert Intermarché-Wanty toch nog een transfersom uit de brand te slepen en zijn schuldenberg te dempen. Hetzelfde zou de ploeg geprobeerd hebben bij Biniam Girmay, maar Israel-Premier Tech wees dat af.