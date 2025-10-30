Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

Voor Remco Evenepoel op vakantie vertrok, trok hij nog naar de VS voor testen in de windtunnel van Specialized. Dat het nu gebeurde, is ook geen toeval.

Het is intussen bijna drie weken geleden dat Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije zijn seizoen afsloot en zijn laatste wedstrijd voor Soudal Quick-Step reed. Maar vakantie heeft Evenepoel nog niet gehad.

Na de teamdagen in Duitsland vorige week bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe, was Evenepoel begin deze week in de VS voor testen in de windtunnel van fietsenfabrikant Specialized.

Waarom trok Evenepoel nu naar de VS?

Waarom moesten die testen nu plaatsvinden? "Het grote voordeel van het werk dat we in de winter doen, is dat we iedereen die bij het materiaal betrokken is, kunnen samenbrengen", zegt Leo Menville van Specialized bij La Dernière Heure.

"Ik kan niet te veel in details treden over wat we de afgelopen dagen precies hebben getest, maar tijdens dit soort sessies ontstond het idee voor het nieuwe vizier op het tijdrithelm dat Remco dit seizoen droeg."





"Omdat we een laboratorium hebben en al onze ingenieurs aanwezig zijn, kunnen we snel en vrij gemakkelijk prototypes ontwikkelen. Remco moet alles begrijpen, hij is uitstekend in het geven van feedback, maar hij vertrouwt ook op de anderen."