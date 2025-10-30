Zijn trainer heeft Thibau Nys stevig moeten afremmen en onthult waar ze het vooral niet over hebben

Het is zeker niet eenvoudig om trainer te zijn van een toptalent. Thibau Nys, zoon van Sven, wilde wel heel snel gaan. Trainer Paul Van Den Bosch moest af en toe toch op de rem staan.

Dat onthult Van Den Bosch in HLN wanneer Thibau Nys ter sprake komt. "Hij is heel gretig. Thibau wilde eigenlijk in Overijse al starten, maar toen was hij pas terug thuis van de teamdagen met Lidl-Trek in Duitsland. Het had ons ook te veel trainingsarbeid gekost. Het is een bewuste keuze om te beginnen op de Koppenberg. Dat is meteen een groot doel."

Over de waarden die Nys momenteel op training haalt, is Van Den Bosch zeer tevreden. "Alles wijst erop dat hij heel goed is. Maar het moet nog altijd gebeuren in de wedstrijd. The proof of the pudding is in the eating. Pas op: ik twijfel niet, hé. Maar een cross blijft iets anders dan een training. Op de Koppenberg zullen we pas zien waar hij écht staat."

Thibau Nys en coach spreken niet over domineren

Zou het dan kunnen dat Nys de komende weken gaat domineren in het veldrijden? "Daar spreken we absoluut niet over", nuanceert Van Den Bosch. "We zien het wel , als het effectief gebeurt. Al weten we natuurlijk ook wel dat het Thibau Nys is, hij derde was op het WK, Europees en Belgisch kampioen is, een jaartje ouder is... Dat zijn allemaal argumenten om te denken dat hij nog een stap zal zetten."

Toch waarschuwt Van Den Bosch ervoor dat de stap van vorig seizoen naar dominantie heel groot is. Het is wel zo dat Nys de trainingsarbeid goed verteerd. "Hij kan zware trainingen goed aan en we durven het nu aan om af en toe meerdere intensieve dagen op rij in te lassen." Nys komt nu op een leeftijd waarop hij dat wel aankan.





Van Den Bosch zet geen extra druk

"Daar herstelt hij goed van. Maar of hij daardoor betere crossen zal rijden... Dat is koffiedik kijken." Van Den Bosch wil duidelijk geen verregaande uitspraken doen waar hij zijn pupil nog meer druk mee zou opleggen. Dat is niet de bedoeling.