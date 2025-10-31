🎥 "Groter, wilder en spectaculairder!": Turbo Cross van Average Rob komt terug op nieuwe locatie en met ander concept

Voor de derde keer organiseert Average Rob in de kerstvakantie een Turbo Cross. Dit jaar zal die wel doorgaan op een andere locatie en zal het concept aangepast worden.

De eerste twee edities van de Turbo Cross vonden plaats in Diegem, een cross die wordt georganiseerd bij kunstlicht. Tussen de wedstrijd van de vrouwen en de mannen mochten BV's, influencers en ex-crossers het beste van zichzelf geven.

Dit jaar trekt de Turbo Cross op 22 december naar Hofstade, waar voor het eerst in 17 jaar nog eens een cross wordt georganiseerd. Na de cross van de mannen zal het parcours een make-over krijgen met extra obstakels voor de Turbo Cross.

Vier verschillende categorieën in Turbo Cross

Vorig jaar was er nog een estafette met duo's, dit jaar zullen er vier verschillende categorieën zijn die strijden om de zege: Celebs Mannen, Celebs Vrouwen, Athletes Mannen en Athletes Vrouwen.



"Verwacht een korter parcours met meerdere rondjes, nieuwe spelregels en extra Turbo-obstakels", klinkt het in het persbericht. "De line-up blijft nog even geheim, maar reken op een mix van online creators, celebs en (ex-)topsporters die niet bang zijn voor modder, zand en water."



"Elk jaar opnieuw behoort de Turbo Cross tot één van de hoogtepunten van mijn jaar", zegt Average Rob. "En dit jaar zal dat niet anders zijn. Nieuw parcours, meer rondjes en nog meer Turbo. Ik kijk er enorm naar uit! Zeker nu er vier wedstrijden zijn in plaats van één. We krijgen meer tijd om er echt ons ding van te maken."