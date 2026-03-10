Spijt van zijn keuze? Van der Poel is eerlijk over de Strade Bianche

Mathieu van der Poel liet de Strade Bianche dit jaar opnieuw links liggen. De Nederlander heeft er een beetje spijt van, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst opnieuw aan de start zal staan.

Heeft Van der Poel spijt van forfait voor Strade Bianche?

Voor het derde jaar op rij kwam Mathieu van der Poel niet aan de start in de Strade Bianche. Van der Poel koos ervoor om te trainen en deze week koershardheid op te doen in Tirreno-Adriatico als voorbereiding op de klassiekers.

Toch blijft Van der Poel het jammer vinden dat hij zaterdag niet aan de start stond. "Of ik spijt heb? Een klein beetje wel, ja", geeft hij toe bij WielerFlits. Maar het paste dit jaar niet in zijn planning om de Strade Bianche te rijden.

Van der Poel wil terugkeren naar Strade Bianche

Als Van der Poel minder zou crossen, dan is er een kans dat hij opnieuw aan de start komt van de Strade Bianche. En dat op een parcours dat volgens Christoph Roodhooft te zwaar is geworden voor Van der Poel.

Al laat Van der Poel zich daar niet echt door afsprikken. "Ze moeten het niet aanpassen aan hoe ik het wil. Het is gewoon een heel zware koers." De overmacht van Pogacar gaf Van der Poel echter weinig hoop voor de toekomst.

Dat Van der Poel alleen koersen zou rijden die hij kan winnen, ontkent de Nederlander dan ook. Anders zou hij ook niet aan de start staan in Tirreno-Adriatico, waar hij wel mikt op ritwinst.