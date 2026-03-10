Strijd om Seixas barst los: Decathlon-CMA CGM dient UAE duidelijk van antwoord

Strijd om Seixas barst los: Decathlon-CMA CGM dient UAE duidelijk van antwoord
Foto: © photonews

Paul Seixas heeft nog een contract tot eind 2027 bij Decathlon-CMA CGM, maar de UAE Team Emirates-XRG wil hem graag binnenhalen. De Franse ploeg wil echter ver gaan om Seixas aan boord te houden.

De contractbesprekingen tussen Paul Seixas (19) en Decathlon-CMA CGM liggen tot na de klassiekers stil. UAE Team Emirates-XRG zou dan ook zijn kans ruiken om Seixas te overtuigen om, vanaf 2028 wellicht, de overstap te maken. 

Bij Decathlon-CMA CGM geloven ze nog altijd in een verlengd verblijf van Seixas. "Eerlijk gezegd heb ik er vertrouwen in,” zegt teammanager Dominique Serieys  bij wielerjournalist Daniel Benson

"Als Paul niet wil blijven, is dat zijn beslissing. Daarom heb ik er vertrouwen in. Maar als hij wel vertrouwen heeft in ons project, dan gaan we samen verder." Haast heeft Serieys niet, al hoopt hij voor de Tour wel een deal te sluiten. 

Decathlon-CMA CGM wil verder met Seixas

"We denken aan een contract voor de lange termijn, want de toekomstvisie van Decathlon-CMA CGM reikt verder dan drie jaar. Die moet langer zijn. Onze toekomstvisie gaat verder dan 2030, richting 2035. Dat kunnen niet veel teams bieden."


"Of ik er vertrouwen in heb? Natuurlijk, waarom niet? UAE Team Emirates-XRG is de rijkste ploeg en ik heb enorm veel respect voor Mauro (UAE-teambaas Gianetti, nvdr.), maar ze bepalen niet alles. We zullen aan tafel zitten. We kunnen rekenen op veel steun en spelen geen spelletjes."

