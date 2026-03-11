Ayuso ziet geen gunstige omstandigheden: "Bekijk het van dag tot dag"

Ayuso ziet geen gunstige omstandigheden: "Bekijk het van dag tot dag"

Juan Ayuso pakte maandag vier extra seconden in Parijs-Nice. En die zouden wel eens bepalend kunnen zijn in de eindafrekening.

Juan Ayuso pakt bonusseconden

Juan Ayuso positioneerde zichzelf bijzonder goed in de ploegentijdrit op maandag. Dat leverde hem vier bonusseconden op, al wilde hij dat niet toegeven.

“We wilden deze TTT winnen en kregen daar een prima gelegenheid toe”, klonk het toen bij Het Laatste Nieuws. “Als je dan met slechts twee seconden verliest, overheerst de teleurstelling toch de vreugde.”

Maar ondertussen staat Jonas Vingegaard wel op 17 seconden. Een leuke marge noemde de Spanjaard het dan toch wel. Zeker omdat er een en ander op de helling staat.

Sneeuw voorspeld

Donderdag en vrijdag staan er stevige ritten op het programma. Zaterdag is de de koninginnenrit naar skistation Auron, maar er is sneeuw, ijs en veel wind voorspeld. En dus zou deze etappe wel eens flink aangepast kunnen worden.

Lees ook... 🎥 Fikse domper in Parijs-Nice: gele trui moet de strijd staken
Misschien wordt Parijs-Nice dan echt wel een secondenspel. “Op papier kan dat, jawel. Maar nogmaals: er zijn meerdere factoren die het hier zwaar kunnen maken en voor een totale ommekeer kunnen zorgen. Ik bekijk het van dag tot dag”, besluit hij.

