Sven Vanthourenhout komt met update over Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout is momenteel voor Red Bull-BORA-hansgrohe aan de slag in Parijs-Nice. Hij heeft ook een kleine update over hoe het met Remco Evenepoel gaat.

Vanthourenhout blij met nieuwe job

Sven Vanthourenhout, de ex-bondscoach, amuseert zich duidelijk in zijn nieuwe rol als ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Momenteel is hij mee in Parijs-Nice.

Het is een totaal andere job dan hij gewoon was. “Bij de federatie kwam er veel op mezelf af. Hier heb je in zo'n team heel veel mensen rond je heen”, vertelt hij aan Sporza.

De nieuwe werkomgeving is ook helemaal in orde. “Qua werking bevalt het me heel goed. Het is een heel professionele omgeving”, gaat onze landgenoot verder.

Al tijdens de voorbereiding in de winter voelde hij dat hij helemaal zijn ding kon doen. “Ik amuseer mij, dat is het belangrijkste. We hebben als ploeg een toegevoegde waarde.”

Evenepoel in het zonnetje

In Parijs-Nice moet de ploeg het stellen zonder Remco Evenepoel. Die zit in Spanje en bereidt zich voor op de Ronde van Catalonië en de Waalse klassiekers.





“Wij zitten hier in Parijs-Nice, dus daar ligt alle focus op. Wat Remco betreft, denk ik dat alle signalen goed zijn. Hij amuseert zich in het betere weer dan hier”, lacht Vanthourenhout.