🎥 Fikse domper in Parijs-Nice: gele trui moet de strijd staken

De etappe van Parijs-Nice kreeg woensdag een onverwachte wending toen leider Juan Ayuso de koers moest verlaten na een valpartij. De Spanjaard, die eerder al had gewezen op de moeilijke omstandigheden in de wedstrijd, bleef kermend achter in het gras. Zijn opgave vormt een zware klap voor de ploeg e

Ayuso valt in Parijs-Nice

De rit werd verstoord door een incident in de kopgroep van Parijs-Nice. Bij een valpartij ging Ayuso, momenteel in de gele leiderstrui, hard tegen de grond.

Hij probeerde nog kort verder te rijden, maar moest vrijwel meteen opnieuw stoppen. Medische hulp was snel ter plaatse, waarna duidelijk werd dat verder koersen onmogelijk was.

De Spanjaard bleef zichtbaar pijn lijden. De valpartij zorgde voor extra onrust in een toch al chaotische etappe. Door het incident viel de kopgroep uiteen en moesten meerdere renners hergroeperen.

Weer speelt opnieuw een rol

De omstandigheden op de weg waren al langer een punt van zorg. Regen, wind en lage temperaturen maakten de rit lastig en verhoogden het risico op incidenten. De organisatie hield de situatie nauwlettend in de gaten.

Ayuso had vooraf al gewezen op de moeilijke vooruitzichten voor de komende dagen. Hij verwees daarbij naar de koninginnenrit van zaterdag, waarvoor sneeuwval werd voorspeld en een inkorting niet uitgesloten leek.



