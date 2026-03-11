📷 Net zoals in Siena: opnieuw een warm familiemoment voor Van Aert met Sarah en de kinderen

📷 Net zoals in Siena: opnieuw een warm familiemoment voor Van Aert met Sarah en de kinderen
Foto: © photonews

Het is een tafereel dat we in Siena al vaak zagen. Wout van Aert werd aan de aankomst van de tweede Tirreno-rit gesteund door vrouw Sarah en de kinderen.

Onlangs vertelde Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, nog hoe ze altijd met de kinderen naar Siena reist als daar de aankomst van een koers ligt waar Wout aan meedoet. Dat is dan meestal voor de Strade Bianche geweest, maar ook een keertje in de Giro. Dinsdag werd er ook in Tirreno-Adriatico over gravel gereden.

Dat moesten de renners dan wel geen hele koers lang doen, maar wel in de finale. Van Aert speelde echter op persoonlijk vlak geen rol van betekenis, door een slechte positionering in aanloop naar de gravelstrook. Met een stevige kopbeurt wist hij wel nog de schade te beperken voor klassementsman Jorgenson nadat die was gevallen.

Van Aert opgewacht door Sarah en kinderen

Aan de aankomst zagen we wel weer dat beeld waar we ook in Siena vertrouwd mee zijn. Van Aert werd opgewacht door echtgenote Sarah en kinderen Georges en Jerome. Het is bekend dat Van Aert graag heeft dat zij aanwezig zijn aan de aankomst indien mogelijk. Na een koers over gravel in Italië lijkt dit de traditie te zijn geworden.

Deze keer speelde het zich dus niet af in Siena, maar wel in San Gimignano. Dit middeleeuwse, ommuurde stadje ligt overigens nog wel in de provincie Siena. Het was dus opnieuw in de regio Toscane over gravel rijden, zoals Van Aert dat gewend is uit de Strade Bianche en de Giro. Uiteindelijk was er op dat vlak niet zo'n groot verschil.

Steun van het gezin voor Van Aert

Lees ook... Van Aert krijgt complimenten voor sterk werk ter opoffering na mislukte positionering
Al is de afstand tussen San Gimignano en het stadje Siena toch ruim veertig kilometers. Hoe dan ook zal de aanwezigheid van Sarah en de kinderen misschien voor Van Aert wel geholpen hebben om te accepteren dat hij zelf niet kon strijden voor de ritzege.

