Van Aert krijgt complimenten voor sterk werk ter opoffering na mislukte positionering

Ondanks een persoonlijk tegenvallende koers heeft Wout van Aert toch nog complimenten gekregen. In dienst van Matteo Jorgenson verrichtte Van Aert immers nog belangrijk werk.

Al bij al had Visma-Lease a Bike toch wel meer verwacht van de gravelrit in Tirreno-Adriatico. Het eerste probleem was al dat Van Aert vlak voor het aansnijden van de gravelstroken wegzakte naar de veertigste à vijftigste positie. Hij was al verloren nog voor de strijd begonnen was. Maarten Wynants legde uit wat er gebeurd was.

Zijn collega in de volgwagen, Jesper Mørkøv, rept hierover met geen woord op de site van Visma-Lease a Bike. Met Jorgenson had de ploeg nog een ijzer in het vuur. "Matteo was waar hij wilde zijn en was een van de weinige klassementskandidaten die Mathieu kon bijhouden. Helaas verloor Matteo de grip en gleed uit in de bocht."

Jorgenson na schuiver terug bij achtervolgers

Op dat moment waren er nog een viertal renners mee voorin. Door een valpartij van een andere renner koos Van der Poel even het vrije sop, net zoals in de Omloop. Alleen Del Toro en Pellizzari zouden nog de sprong tot bij hem maken. Jorgenson waaide na zijn schuiver terug tot in de groep met achtervolgers en kon wel wat hulp gebruiken.

Met Del Toro en Pellizzari zaten immers twee concurrenten van hem helemaal vooraan. "Daarna was het een kwestie van proberen de schade te beperken. Wout deed uitstekend werk om het gat tot de leiders zo klein mogelijk te houden", waardeert Mørkøv de inspanning van Van Aert. Toen die erop zat, stuurde Van Aert helemaal uit.

Van Aert zou voor de prijzen moeten koersen

Lees ook... 📷 Net zoals in Siena: opnieuw een warm familiemoment voor Van Aert met Sarah en de kinderen›

Jorgenson staat na twee etappes zevende in het algemeen klassement, op 31 seconden van nieuwe leider Del Toro. "Dus alles is nog steeds mogelijk", concludeert Mørkøv. Dat is dan mede dankzij Van Aert, al zien we hem in België liefst zelf voor de prijzen koersen, zeker in finales die hem zouden moeten liggen.