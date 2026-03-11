Na duel met Van Aert imponeert toptalent ook in strijd tegen Van der Poel: dit heeft hij te zeggen

Met Wout van Aert had hij al een duel uitgevochten op gravel (in Giro). Nu heeft hij met Mathieu van der Poel ook gestreden op dergelijke ondergrond: Isaac del Toro kan er alleen maar beter van worden.

Het Mexicaanse toptalent, vorig seizoen al een veelwinnaar, is in het seizoensbegin niet weg te slaan van de eerste posities in de koersen die hij rijdt. Del Toro won de UAE Tour en stond als derde in de uitslag samen met ploegmaat Pogacar op het podium na de Strade Bianche. In de gravelrit van de Tirreno werd Del Toro dan weer tweede.

De strijd met een specialist als Mathieu van der Poel moet hem veel beter maken. Laten we niet vergeten dat Del Toro nog altijd amper 22 is. "Het was heel lastig, het weer maakte het heel zwaar", verwijst hij naar de regen op de site van UAE Team Emirates-XRG. "Het was een enorme inspanning om de sprong naar Van der Poel te maken."

Del Toro leider in de Tirreno

"Ik was blij dat ik er in geslaagd ben", voegt Del Toro er logischerwijs aan toen. Nadat Van der Poel bijna ten val kwam, reed Del Toro zelfs even voorop. Daarna kwamen Van der Poel en Pellizzari wel weer terug. Del Toro werd dus tweede in de sprint en is zo ook de nieuwe leider geworden. Dat is veelbelovend voor het vervolg van de Tirreno.

Del Toro is eigenlijk sowieso min of meer de favoriet voor het eindklassement en staat dus nu al op kop. "Ik ben blij om leider te zijn in de koers, het is een geweldig gevoel", steekt hij het niet onder stoelen of banken. "De sleutel is nu om de concentratie te behouden, dag na dag hard te werken en aandacht besteden aan alle kleine details."

Del Toro overleeft eerste lastige ritten



Del Toro weet dat hij de schaapjes zeker nog niet op het droge heeft, want voorlopig is het nog een secondenspel in de Tirreno-Adriatico. De tijdrit en de gravelrit is hij alleszins al goed doorgekomen. Dat was ook al belangrijk.