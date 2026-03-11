Mathieu van der Poel mag Christoph Roodhooft dankbaar zijn voor slimme zet en extra inspanning

Soms zit het echt in de details. Mede dankzij Christoph Roodhooft kon Mathieu van der Poel niet verrast worden in de tweede Tirreno-rit.

Ze hebben bij Alpecin-Premier Tech dan ook niets aan het toeval overgelaten. Bij HLN konden ze maandag na de tijdrit Christoph Roodhooft spotten toen hij samen met een ander staflid de ploegwagen instapte. "Eens zien wat de finale ons te vertellen heeft." Dan ging het over de finale van de tweede etappe, die met de gravelstroken.

Dat was sowieso wel een rit waar Van der Poel zijn zinnen op had gezet. Het was niet voorzien om zelf nog een kijkje te gaan nemen. Toch stond Roodhooft erop om dit nog te doen daags voordien. "Die verkenning was niet gepland, maar soms moet je als ploegleider eens durven out of the box te denken en af te wijken van de oorspronkelijke planning."

Roodhooft leerde nog wat over de finale

Het toont aan wat voor een perfectionist Roodhooft is. Is er ook iets specifiek wat hij uit die verkenning geleerd heeft? "Of het nuttig was? De finale is minder zwaar dan overval verteld wordt, maar ik ben blij dat ik het heb gezien. En op de terugweg hebben we verrassend lekker gegeten." Nuttig zal het wel geweest zijn en aangenaam dus ook.

Op het moment dat de renners er dan een dag later passeerden, zal het er door de regen nog anders hebben bijgelegen. Toch was het opvallend dat Van der Poel zich qua positionering niet in de luren had laten leggen. Dit was Van Aert bijvoorbeeld wel overkomen. Van der Poel daarentegen draaide als een van de eersten het gravel op.

Ritzege Van der Poel als beloning

Het was dus niet voor niets dat Roodhooft die extra inspanning had geleverd. De ploegleider was maandagavond pas na 21 uur aan het hotel. Een dag later volgde dan wel de beloning in de vorm van een ritzege voor Van der Poel.