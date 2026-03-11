🎥 Van der Poel oordeelt over de gevaarlijkheid en de bloemen zijn eens niet voor Roxanne

🎥 Van der Poel oordeelt over de gevaarlijkheid en de bloemen zijn eens niet voor Roxanne
Foto: © photonews

Er bestaat toch wel wat discussie over of dit niet te gevaarlijk was. Voor Mathieu van der Poel niet, maar hij heeft dan ook een betere techniek dan de gemiddelde wielrenner.

In de finale van de tweede rit van de Tirreno-Adriatico was het nog kilometers lang over gravel rijden. Wout van Aert vroeg zich na de verkenning al af of de organisatie nog iets aan die stroken ging doen, omdat het gravel zo los lag. Kort voor de passage van de renners moet het daar geregend hebben, waardoor er naast grind ook modder lag.

Mede door de gladheid was het misschien toch net een tikkeltje te gevaarlijk, zoals de valpartijen van Jorgenson en Arensman aantonen. "Ik vond dit nu nog wel oké, eigenlijk", bekeek Van der Poel het anders bij Sporza. "Ze moeten dat niet altijd doen. Het is ook een prachtig stadje waar we aankomen. Ik vond het met die gravelstrook best wel charme hebben."

Van der Poel blijft nipt overeind

Van der Poel deed deze uitspraken nadat hij zelf nochtans ook ten val kwam. Na een bocht moest hij zelf zijn voet aan grond proberen zetten en dat was verre van een evidentie. Hij speelde het toch weer klaar om in een hachelijke situatie overeind te blijven, net als in de Omloop. Daar blijft hij een ware meester in, het is zelden gezien.

Hij mocht dan wel nog blij zijn dat zijn kettingprobleem niet te lang aansleepte. Uiteindelijk haalde Van der Poel het in de sprint nog van Del Toro en Pellizzari. De interviewer vroeg zich nog af voor wie de bloemen na zijn zege waren, zijn vriendin Roxanne? "Ze is hier niet, dus..." Pech voor haar. Kans verkeken, leek VDP te denken.

Lees ook... 🎥 "Man, man, man: dit is echt knap": Van der Poel zorgt weer voor ongeloof met waanzinnige save

Grapje van Van der Poel over de bloemen

Het deed hem nog uitpakken met een grapje. "Als ik u er een plezier mee mag doen, mag je ze hebben", grapte hij richting de interviewer. "Ik ga ze niet gebruiken." Misschien gewoon in een vaas zetten om de hotelkamer wat op te vrolijken.  

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

