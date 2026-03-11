🎥 Philipsen en De Lie reageren uiteenlopend op plekje in de top drie in de Tirreno-Adriatico

In de Tirreno-Adriatico was het net niet voor de Belgen. Arnaud De Lie werd tweede, Jasper Philipsen pakte de derde plek na ritwinnaar Lund Andresen.

De Lie blij met tweede plek

In de Tirreno-Adriatico kwam het tot de aangekondigde sprint. Daarin was Lund Andresen de sterkste, voor Arnaud De Lie en Jasper Philipsen.

Zeker De Lie was heel tevreden met zijn tweede plaats. ““Het was een lange dag”, weet De Lie te vertellen aan Het Laatste Nieuws.

“Ik heb geprobeerd om zo veel mogelijk energie te sparen. We zijn hier om te winnen, maar ik ben superblij met deze tweede plaats. Dit is goed voor mijn vertrouwen”, gaat hij verder.

Philipsen ontgoocheld na derde plek

Want de Tirreno is niet zo vlot verlopen voor onze landgenoot, ondanks een goed openingsweekend met een zesde plek in de Omloop en een zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne. Gisteren moest De Lie al lossen op de eerste helling.

Philipsen leek de zege te pakken, toen hij Milan inhaalde, maar Andresen was de beste. “Het was een hectische finale”, aldus Philipsen. “Het slechte weer heeft erin gehakt. Ik had geen supersprint meer in de benen.”



