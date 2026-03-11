Van der Poel moet lachen met verrassende verwezenlijking

Van der Poel moet lachen met verrassende verwezenlijking

Niet alle verwezenlijkingen van Mathieu van der Poel zijn door hem zelf zo gepland. Een verrassende prestatie is immers het veroveren van de bergtrui in Tirreno-Adriatico.

In de vlakke tijdrit vielen er geen hellingen te bespeuren. In de heuvelachtige finale over de gravelstroken in de tweede rit deed Mathieu van der Poel een gooi naar de ritzege. Zo zou hij automatisch ook in de buurt komen van de bergtrui. En jawel, Van der Poel werd zowel de dagwinnaar als de allereerste leider in het bergklassement. 

Van der Poel had een dubbele hoedanigheid tijdens de podiumceremonie en werd hierop gewezen tijdens zijn interview met Cycling Pro Net. "Of ik ooit al eerder een bergtrui heb gedragen? Euh, niet dat ik me kan herinneren", moest Van der Poel al lachend nadenken. "Ik zal die één of twee dagen dragen, maar daarna verlies ik 'm wel weer."

Van der Poel en de nevenklassementen

Van der Poel heeft nu ook nog maar evenveel punten als de Spanjaard Sevilla: vijf eenheden. In theorie zou Van der Poel ook in een ander nevenklassement een rol kunnen spelen. Hij staat nu tweede in het puntenklassement, met evenveel punten als leider Ganna. Voor de sprints heeft Alpecin-Premier Tech echter Philipsen mee.

Dat bevestigt Van der Poel ook nog eens wanneer hij het heeft over de derde rit met aankomst in Magliano de' Marsi. "Het is een mooie rit voor Jasper voor de sprint. Daarna zullen wel zien. Voor mij is het al mooi dat ik een ritzege op zak heb." Met andere woorden: de Tirreno-Adriatico is eigenlijk nu alweer geslaagd voor Van der Poel. 

Opnieuw lead-out voor Philipsen?

Het is vooral zo dat het voor de ploeg nog beter kan worden. Eén ritzege is al mooi, meerdere ritzeges is beter. Afwachten of Van der Poel ook ingezet zal worden in de sprinttrein voor Philipsen, zoals dat in het verleden al vaker het geval is geweest. 

