Dat klinkt niet goed: "Dat is iets waar Van Aert met zijn voorjaarsambities tegenaan gaat lopen"

In de podcast In Het Wiel werd de positie van Wout van Aert in het peloton opnieuw onder de loep genomen. Analisten merkten op dat hij in de finale van de gravelrit in Tirreno-Adriatico terrein verloor richting de beslissende strook. De vraag rijst of dit gevolgen kan hebben voor zijn ambities in de

Observaties in Tirreno-Adriatico

Tijdens de besproken etappe zagen Roxane Knetemann en Daniël Dwarswaard hoe Van Aert in de aanloop naar de gravelstrook naar achteren werd geduwd. Dwarswaard koppelt dat aan eerdere ervaringen. “Van Aert heeft al zoveel meegemaakt in zijn sportieve leven, dus dat speelt zeker mee”, verwijst hij naar de blessures die onze landgenoot had.

Volgens hem speelt ook de privésituatie van de renner een rol. Hij verwijst naar de verantwoordelijkheid die komt kijken bij een gezin en hoe dat de bereidheid om risico’s te nemen kan beïnvloeden.

Knetemann benadrukt dat voorzichtigheid begrijpelijk is, maar dat het in het huidige peloton nadelig kan uitpakken. “Valpartijen horen erbij, maar ergens gaat dat zich nestelen in je hoofd”, klinkt het. Ze wijst erop dat opeenvolgende incidenten zich kunnen opstapelen en op cruciale momenten opnieuw kunnen doorwegen.

Vooruitblik op de klassiekers

Volgens Knetemann wordt het moeilijk om in gevaarlijke situaties vooraan te blijven wanneer die mentale rem meespeelt. “Dat is wel iets waar Van Aert met zijn voorjaarsambities tegenaan gaat lopen”, is ze overtuigd.

Lees ook... Van Aert geeft heel openhartige reactie over grote teleurstelling en frustraties na positioneringsfouten
Ze benadrukt dat positionering bepalend is in wedstrijden waar de intensiteit hoog ligt. Knetemann stelt dat fysieke kracht niet volstaat wanneer een renner te ver achteraan zit. “Als dat op plek honderd is, dan is de vogel van voren al gevlogen”, besluit ze.

