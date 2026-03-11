"Dat was de druppel": Campenaerts verklaart switch van Van Aert naar Vingegaard

"Dat was de druppel": Campenaerts verklaart switch van Van Aert naar Vingegaard

Victor Campenaerts reed in zijn eerste seizoen bij Visma-Lease a Bike nog enkele klassiekers, dit jaar vooral rittenkoersen. En dus rijdt hij nu vaak samen met Jonas Vingegaard.

Vorig seizoen reed Victor Campenaerts nog het Vlaamse openingsweekend, Milaan-Sanremo, de Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Dit jaar zal hij geen enkele klassieker rijden en bijna uitsluitend rittenkoersen.

Campenaerts kon zijn taak niet doen in klassiekers

Eind september vorig jaar reed Campenaerts na zijn opgave in de Vuelta nog de SUPER 8 Classic, maar daarin raakte hij er helemaal van overtuigd dat hij in de klassiekers nog van weinig meerwaarde was. 

"Ik had een heel duidelijke job, en heb ik dat niet kunnen uitvoeren. Dat was de druppel. ‘Als het godverdomme al niet lukt in die Super 8 Classic...'", zegt Campenaerts bij HLNIn rittenkoersen was dat helemaal anders. 

Campenaerts rijdt nu veel samen met Vingegaard

In de Dauphiné, de Tour en de Vuelta kon hij Vingegaard wel altijd op het goede moment in positie brengen. Campenaerts werd dit jaar zo meer aan de Deense kopman van Visma-Lease a Bike gekoppeld. 


"Toen Jonas in de winter met het idee kwam om de Giro en de Tour te doen, en vroeg of ik dat ook zag zitten, heb ik geen seconde getwijfeld." En zo rijdt Campenaerts dit voorjaar geen enkele klassieker met Wout van Aert. 

