Zelfs bij Alpecin grote twijfels: ploegmaat Van der Poel geeft zijn mening zonder veel te zeggen
Uiteraard zijn ze in de ploeg blij met de zege van Van der Poel in de Tirreno, maar dat maakt zijn ploegmaats nog geen grote fan van de finale in die tweede rit. Dat maakt Edward Planckaert duidelijk.

Die finale bestond uit enkele kilometers over gravel, gevolgd door een aankomst in de smalle straatjes van San Gimignano. Planckaert reageerde bij Sporza op de zege van zijn ploegmaat Van der Poel. "Op zo'n finish weet je dat je altijd een kans maakt, als je Mathieu bij hebt. Die kans moet je nemen en het is gelukkig goed uitgedraaid."

Op dat moment was Planckaert er zich nog niet bewust van hoe nipt het was of wat de details precies waren. Van der Poel had gewonnen, dat was het voornaamste. Tegelijkertijd mag de vraag gesteld worden of deze finale in de koers moest zitten. "Ik heb er een mening over, maar die zal ik voor mezelf houden. Of dat genoeg zegt? Ik denk het wel, ja."

Ploegmaats Van der Poel niet happy met gravel

Zonder veel te zeggen maakt Planckaert zijn mening duidelijk. Ook Jasper Philipsen stond er kritisch tegenover. Het is al veelzeggend dat dit sentiment heerst in de ploeg van Van der Poel, op wiens lijf het geschreven was. "In bepaalde koersen is dat allemaal mooi en tof, maar dat hoeft voor mij niet in elke wedstrijd te zitten", oordeelt Planckaert.

Het zal aan de organisatie van Tirreno-Adriatico zijn om er al dan niet de nodige lessen uit te trekken. Planckaert kijkt vooruit, want er wacht hem bij Alpecin-Premier Tech nog een belangrijke rol om te vervullen in dienst van de kopmannen. "Ik rijd de rest van de week in dienst van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel", bevestigt hij.

Derde rit aangekruist voor Philipsen

Lees ook... 🎥 "Man, man, man: dit is echt knap": Van der Poel zorgt weer voor ongeloof met waanzinnige save
De derde etappe van vandaag is een rit die aangeduid is door Jasper Philipsen. In een oplopende sprint mag de 'Vlam van Ham' proberen om de nul weg te werken: hij is nog altijd op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. 

11:00
07:30
20:00
10:00
09:00
08:00
07:00
16:30
16:00
15:00
21:30
20:30
11:30
19:00
18:30
18:00
17:00
10/03
14:00
13:30
13:00
12:30
10/03
09/03
10/03
10/03
10/03
10/03
10/03
09/03
09/03
09/03
09/03
09/03
09/03
09/03

