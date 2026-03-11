'Kangoeroe' Vingegaard valt op met bijzondere kledij, maar pakt wel de ritzege

Tijdens de zware etappe van vandaag in Parijs-Nice trok Jonas Vingegaard de aandacht met een opvallende kledingkeuze. De Deen reed een groot deel van de rit met een ongebruikelijke combinatie van lange broek en bretellen.

Ongewone outfit tijdens etappe

Vingegaard verwijderde op zo’n 25 kilometer van de finish zijn regenvest, waarna zichtbaar werd dat de bretellen van zijn lange broek boven zijn shirt zaten. “Hij vangt extra wind met die buidel, maar ik bewonder wel zijn inventiviteit”, zei Jan Bakelants bij Sporza.

Achteraf kwam er bijkomende informatie via een kennis van Victor Campenaerts. Die meldde dat Campenaerts vooraf delen van het zeemvel uit Vingegaards broek had gehaald. “Als dat waar is, bewijst hij nog maar eens zijn onwaarschijnlijke waarde”, klonk het.

Bakelants gaf aan dat Vingegaard begon te improviseren door de koude omstandigheden. Volgens hem was creatief omgaan met kledij noodzakelijk om warm te blijven.

Kangoeroe

Bij Sporza werd zelfs de bijnaam ‘kangoeroe’ gebruikt, verwijzend naar de buidelachtige vorm die de outfit leek te creëren. De beelden werden breed gedeeld en zorgden voor talrijke reacties.

Ondanks de aandacht voor zijn verschijning bleef het sportieve resultaat overeind. Vingegaard won de rit en pakte de leiderstrui over van de onfortuinlijke Ayuso die moest opgeven na een valpartij.



De Deen keek na afloop met een glimlach terug op de situatie. “Het ging zo snel”, vertelde hij. “Je mag me een trendsetter noemen met die lange broek, maar er was gewoon geen tijd om je om te kleden.”

In dezelfde terugblik gaf hij aan dat hij zelf weinig last had van de koude. “Ikzelf persoonlijk niet, want ik had veel kleren aan. Misschien is dat de reden waarom ik die kleren niet kon uitdoen”, besluit hij.