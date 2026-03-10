Vingegaard blijft hameren op veiligheid, organisatie Parijs-Nice komt met reactie

Jonas Vingegaard liet ook na de tweede etappe van zich horen over de veiligheid in Parijs-Nice. De organisatie kwam nu echter ook met een reactie.

Na de eerste etappe van Parijs-Nice had Jonas Vingegaard geklaagd over het parcours. De Deen vond dat de wegen niet op het niveau waren voor een koers in de WorldTour. En dat zorgde voor stress bij de Deen.

Vingegaard hamert op veiligheid in wielrennen

Ook na de tweede etappe liet Vingegaard van zich horen, in het algemeen over de veiligheid in het wielrennen. "Ik voel me op de een of andere manier verantwoordelijk om de zaken in de wielersport te verbeteren", zegt hij bij TuttoBiciWeb.

"Als we niets zeggen, zal er ook niets veranderen. Ik wil een leider zijn in het peloton, niet alleen door mijn resultaten, maar ook op het vlak van veiligheid. Maar ook de renners hebben een enorme verantwoordelijkheid."

"Dat geldt ook voor de organisatoren. We kunnen niet zomaar met de vinger naar anderen wijzen. Ook gisteren was er in het peloton veel discussie over hoe renners zich gedragen. Maar we moeten meer respect tonen in het peloton."

Organisatie reageert op kritiek van Vingegaard



Organisator ASO liet ook van zich horen. "We werken nauw samen met CPA (de rennersvakbond, nvdr.), met de drie door de CPA aangestelde rennersvertegenwoordigers voor Parijs-Nice en met de commissieleden, en we hebben geen negatieve feedback ontvangen."