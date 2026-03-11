"Dan stop ik onmiddellijk met koersen": Victor Campenaerts spreekt klare taal

Victor Campenaerts is bezig aan zijn dertiende seizoen in het profpeloton. Bij Visma Lease a Bike heeft hij een uitgesproken rol in dienst van Jonas Vingegaard.

De rechterhand van Jonas Vingegaard

Victor Campenaerts heeft dit jaar zijn rol bij Visma Lease a Bike volledig omgevormd tot vaste steunpilaar van Vingegaard. Onze landgenoot begeleidt zijn kopman deze week in Parijs-Nice en zal dat later opnieuw doen in zowel de Giro als de Tour.

“Toen Jonas mij deze winter aansprak om zijn plan toe te lichten en te vragen of ik hem wilde vergezellen, heb ik geen seconde getwijfeld”, vertelt Campenaerts aan La Dernière Heure.

De renner verwijst naar het plezier dat hij vorig seizoen haalde uit zijn ondersteunende rol. Hij noemt onder meer zijn werk in het Dauphiné, de Tour en de Vuelta, waar hij Vingegaard telkens in ideale positie afleverde aan de voet van belangrijke beklimmingen.

Stoppen met koersen

Ook de rit op de Mont Ventoux blijft voor hem een voorbeeld van die samenwerking. Hij herinnert eraan hoe hij daar als laatste helper overbleef in een select gezelschap. Hij gelooft ook dat Vingegaard Pogacar kan kloppen.

“Als ik er niet van overtuigd was dat hij een derde keer de Tour kan winnen en het team zou zeggen dat een tweede of derde plaats ons echte doel is, dan stop ik onmiddellijk met koersen”, is Campenaerts heel erg duidelijk.