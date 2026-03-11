Tim Wellens laat weer van zich horen na zijn sleutelbeenbreuk

Tim Wellens heeft nog eens een teken gegeven van hoe het met hem gaat. Zijn sleutelbeenbreuk houdt hem sowieso een groot deel van het voorjaar aan de kant.

De Belgische kampioen was nochtans weer uitstekend aan het seizoen begonnen. Met zijn overwinning in de Clásica Jaén, na een lange solo nota bene, deed hij mee zijn duit in het zakje voor UAE Team Emirates-XRG. Het Vlaamse openingsweekend verliep echter niet zoals verhoopt. Zo zat hij in de Omloop vast in het tactische spel.

Zijn ploegmaat Florian Vermeersch reed immers vooraan, maar dat was nog niets. Veel erger was wat een dag later gebeurde. Wellens zou vast van plan geweest zijn om aan te vallen in de heuvelszone van Kuurne-Brussel-Kuurne. Nog voor hij in die zone arriveerde, kwam hij ten val. Gezien zijn houding werd gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

Wellens hoopt nog op Ardennenklassiekers

Die vrees werd snel bevestigd in de diagnose. Iedereen weet wat dat in principe betekent: een zestal weken niet kunnen koersen. Zo moet er een streep getrokken worden door onder meer de Ronde van Vlaanderen. Wellens duimt nog dat hij mits een vlot herstel wel nog kan deelnemen aan de Ardennenklassiekers in het tweede deel van april.

Sinds zijn valpartij was het muisstil rond zijn persoon, maar nu heeft hij nog eens van zich laten horen. "Okay, let's go", schrijft hij bij een foto op zijn Instagram Stories. Alsof hij klaar is voor een stroomversnelling in zijn revalidatie. We zien Wellens alvast op de rollen fietsen en zijn glimlach geeft aan dat hij het allemaal wel ziet zitten.

Wellens haalt steun uit toepasselijk nummer



Dit gebeurt op de tonen van ... "Okay, Let's Go", een wel heel toepasselijk nummer van DJ Brak uit 2021. Wellens lijkt zo op verschillende manieren aan te geven dat hij klaar is om er weer in te vliegen. Hij heeft de Ardennenklassiekers dus zeker nog niet opgegeven.