"Ze zijn een beetje verrast": Decathlon moet volgens Bakelants overschakelen op plan B

Decathlon CMA CGM heeft een ware metamorfose ondergaan richting dit seizoen. Maar het grote plan dat er was zou wel eens stevig bijgestuurd moeten worden.

Seixas is heel goed bezig

De voorbije weken heeft Paul Seixas zich heel erg positief laten opmerken bij Decathlon CMA CGM. De jonge Fransman is pas aan zijn eerste jaar als prof begonnen.

Toch laat Seixas zien dat hij enorm veel talent heeft en het dus heel ver zal kunnen schoppen. Sommigen noemen hem zelfs nu al de nieuwe Tadej Pogacar die de grootmeester binnen enkele jaren zal vervangen.

De voorbije dagen werd al duidelijk dat UAE de nodige interesse heeft in de Fransman. Zijn ploeg Decathlon CMA CGM doet het ondertussen ook heel goed, maar het grote plan was richting de Tour de France gezet.

Geen Kooij in de Tour de France?

Niet met Paul Seixas, daar achten ze het nog te vroeg voor. Wel met Olav Kooij om te scoren in de etappes voor sprinters. Alleen ligt de Nederlander nu in de lappenmand.

“Ik denk dat ze een beetje verrast zijn door de steile opmars van Seixas. Tegelijk is Olav Kooij onzeker door het virus dat hem parten speelt”, zegt Jan Bakelants bij Sporza.





“Het is niet duidelijk of hij voldoende hersteld zal zijn voor de Tour en dan kunnen ze bij die ploeg maar beter vroegtijdig werk maken van een plan B”, besluit onze landgenoot.