Na elf jaar Soudal Quick-Step verlaten: Alaphilippe onthult waarom hij weg moest
Foto: © photonews

De topperiode van Julian Alaphilippe is al tijdje voorbije. De 33-jarige Fransman vindt echter ook nog voldoening in zijn nieuwe rol als mentor voor zijn jongere ploegmaats.

Na elf jaar bij Soudal Quick-Step stapte Julian Alaphilippe vorig jaar over naar het Zwitserse Tudor. Een erg groot succes werd dat nog niet, maar Alaphilippe won vorig jaar wel de GP Quebec. 

Alaphilippe over verlaten van Soudal Quick-Step

Toch had Alaphilippe het nieuwe avontuur wel nodig. "Ik vergelijk het altijd met vuur", zegt hij bij het het Zwitserse NZZ"Het veranderen van ploeg was voor mij het extra blok hout dat op het vuur gegooid moest worden."

"In sommige opzichten voel ik me belangrijker, nuttiger en daardoor gelukkiger bij Tudor dan bij Quick-Step. Het motiveert me om deel uit te maken van een team dat zijn plek in het peloton aan het vinden is en hopelijk steeds sterker zal worden." 

Alaphilippe wil manier van koersen niet veranderen

Koersen doet Alaphilippe nog altijd vooral op het gevoel. "Ik kan nog steeds fietsen zoals ik doe. Anders zou ik moeten stoppen. Ik wil mijn racestijl niet veranderen. Om van het fietsen te genieten, moet ik met mijn hart rijden." 


Bij Tudor heeft Alaphilippe nog een contract tot eind 2027. "Ik weet niet of ik er dan klaar voor ben om te stoppen. Ik ben nu zo gefocust, zo betrokken bij het wielrennen en ik hou nog steeds van koersen. Ik bekijk het seizoen per seizoen", besluit de Fransman. 

Julian Alaphilippe

