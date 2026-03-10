🎥 Van der Poel wint spectaculaire gravelrit in Tirreno-Adriatico, Van Aert doet nooit mee voor de zege

De gravelrit in Tirreno-Adriatico heeft voor spektakel gezorgd. Mathieu van der Poel speelde een hoofdrol, Wout van Aert draaide veel te ver het gravel op.

In een etappe van 206 kilometer waren slechts de laatste zeven kilometer interessant door een gravelstrook van 5,3 kilometer en een steile slotkilometer. Door het regenweer werd het nog wat spectaculairder.

Van Aert draait te ver gravelstrook op, Van der Poel wel van de partij

Alaphilippe draaide als eerste op, Van der Poel volgde hem in tweede positie. Van Aert draaide de gravelstrook veel te ver op rond 50ste positie en zou geen rol van betekenis spelen in de strijd om de ritzege.

Vooraan verdween Alaphilippe, Van der Poel trok door met Jorgensen, Del Toro en Pellizzari volgden op korte afstand. In een bocht schoof Jorgensen weg in het gravel, waardoor Van der Poel plots een gaatje had.

Van der Poel wint sprint van Del Toro en Pellizzari

Dat kon de Nederlander niet houden, Del Toro en Pellizzari kwamen terug. Del Toro bleef op kop rijden voor zijn klassement, Van der Poel dacht enkel aan de ritzege. In de achtervolgende groep zette Van Aert zich op kop, maar zij kwamen te laat.

Pellizzari probeerde Van der Poel te verrassen in de sprint, maar dat liet de Nederlander niet gebeuren. Del Toro kwam nog opzetten, maar Van der Poel hield stand en pakte na de Omloop Nieuwsblad zijn tweede zege van het seizoen, Del Toro is de nieuwe leider.



🚴🇮🇹 | Mathieu van der Poel trekt hard door op het gravel en Matteo Jorgenson gaat onderuit! Het is volle bak koers hier in #TirrenoAdriatico. 😮



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/gaexUTPfRJ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 10, 2026

🚴🇮🇹 | Wat een heerlijke finale! Mathieu van der Poel troeft Del Toro en Pellizzari af in San Gimignano na een hele spannende sprint heuvelop. De favorieten maken het voorlopig waar in #TirrenoAdriatico. 🇳🇱



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/GD9eKAMGN5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 10, 2026

