🎥 "Man, man, man: dit is echt knap": Van der Poel zorgt weer voor ongeloof met waanzinnige save

Herinnert u zich de 'save' van Mathieu van der Poel op de Molenberg nog? In de Tirreno doet hij alweer even goed.

Als Mathieu van der Poel voetballer was geweest, had hij zeker in doel gestaan. Hij is immers de man van de ongelooflijke saves. In de Omloop zette hij zijn fiets scheef om het hoofd van de gevallen Rick Pluimers te ontwijken, klikte hij weer in het klikpedaal en reed verder omhoog. In de tweede Tirreno-rit speelde het gravel hem parten.

Als zelfs Van der Poel er last mee heeft, weet je dat het echt moeilijk is. Hij is immers een meester op die ondergrond. Dat was ook nu het geval, maar één keertje dreigde hij toch tegen de grond te gaan. Hij wist zich weer op het nippertje recht te houden. Bij Van der Poel is het geen toeval meer, want we hebben het reeds al te vaak gezien.

Hasta el mejor especialista las pasa canutas: La tremenda salvada de Van der Poel#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/juBH8txxgm — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 10, 2026

Karsten Kroon, de co-commentator bij Eurosport, was dan ook vooral van dit manoeuvre onder de indruk. "Del Toro gaat eigenlijk te hard de bocht in. Wat een save van Van der Poel. Dit is echt wel knap. Man, man, man." De Nederlandse oud-renner kon amper geloven wat hij net te zien had gekregen. Toch speelde Van der Poel het weer klaar.

Daarna maakte Van der Poel samen met Pellizzari toch weer de oversteek tot bij Del Toro en reden ze met zijn drieën naar de aankomst. Gewonnen spel voor Van der Poel, zou je denken. Toch moest hij alles nog uit de kast halen. "Het was geen makkelijke overwinning", merkte Kroon op. "Het kwam bij Van der Poel uit zijn tenen."



🚴🇮🇹 | Wat een heerlijke finale! Mathieu van der Poel troeft Del Toro en Pellizzari af in San Gimignano na een hele spannende sprint heuvelop. De favorieten maken het voorlopig waar in #TirrenoAdriatico. 🇳🇱



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/GD9eKAMGN5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 10, 2026

Kroon was niet enkel onder de indruk van de sprintsnelheid van Van der Poel maar ook van die van een concurrent. "Kijk eens aan wat Del Toro nog voor elkaar krijgt in de laatste meters." De Mexicaan is rapper dan gedacht aan de meet, maar Van der Poel hield toch stand.