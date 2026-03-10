Visma-Lease a Bike stelt teleur in Parijs-Nice, Bakelants velt streng oordeel

INEOS Grenadiers heeft de ploegentijdrit in Parijs-Nice gewonnen. Visma-Lease a Bike met Jonas Vingegaard moest tevreden zijn met slechts de vierde plaats.

Visma-Lease a Bike zette al snel de beste tijd neer in de ploegentijdrit van 23,5 kilometer in Parijs-Nice. De Nederlandse ploeg was daarmee 22 seconden sneller dan UAE Team Emirates en leek zijn hand uit te steken naar de ritzege.

INEOS Grenadiers pakt zege in ploegentijdrit

Al snel kwam echter het verrassende Decathlon-CMA CGM, dat zeven seconden sneller was aan het tussenpunt. Nederlands kampioen Hoole reed de laatste drie kilometer alleen en slaagde er toch in om vier seconden over te houden.

De Franse ploeg zag echter nog twee ploegen beter doen. Ayuso kwam als eerste van Lidl-Trek over de streep en was negen seconden sneller, INEOS Grenadiers deed nog eens twee seconden beter en pakte de ritzege. Visma-Lease a Bike werd pas vierde, op vijftien seconden.

Slechte ploegentijdrit van Visma-Lease a Bike

Jan Bakelants denkt niet dat de Nederlandse ploeg daar tevreden mee zal zijn. "Het zag er goed uit, maar voor een ploeg die Parijs-Nice wil winnen hebben ze toch te veel tijd verloren", zei hij tijdens de live-uitzending bij Sporza.

Kopman Jonas Vingegaard moet nu al zeventien seconden goedmaken op gele trui Juan Ayuso, die in de tweede etappe ook al vier bonificatieseconden pakte. Woensdag staat er een eerste aankomst bergop op het programma.





