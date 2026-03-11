Dag van de waarheid voor Arnaud De Lie? De tijd is niet in zijn voordeel

Arnaud De Lie leek een goede winter gehad hebben. Maar de renner van Lotto-Intermarché zit andermaal in het voorjaar in de problemen.

De Lie opnieuw in de problemen

Arnaud De Lie kreeg een ferme tik in Kuurne-Brussel-Kuurne. Door zijn entourage werd dat toen afgedaan als een accident de parcours. Wegens te gretig geweest.

Maar dinsdag kreeg onze landgenoot het in de Tirreno-Adriatico opnieuw een stevige klap te verwerken. Het was geen finale voor hem, maar het draaide totaal anders uit.

Op de eerste klim van de rittenkoers kwam hij al in de problemen, op meer dan 50 kilometer van de finish. Dan kan wat in Kuurne-Brussel-Kuurne gebeurde geen toeval meer zijn.

Tijd is niet zijn vriend

Volgens Het Nieuwsblad is het vandaag dan ook de dag van de waarheid voor De Lie. Als hij in deze sprintersetappe niet kan volgen, dan wordt het wel heel moeilijk.



Milaan-Sanremo staat niet in zijn agenda, maar de Vlaamse klassiekers komen bijzonder snel eraan. En als het niet goed zit, dan is de tijd zeker niet in zijn voordeel.