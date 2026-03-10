Opnieuw geen gele trui in Parijs-Nice: Vito Braet onthult wat er fout ging

Vito Braet greep ook in de tweede etappe van Parijs-Nice net naast de gele trui. Nochtans had hij alles goed gedaan onderweg, maar in de sprint liep het mis.

Na zijn tweede plaats in de eerste etappe stond Vito Braet op vier seconden van leider Luke Lamperti in het klassement van de Parijs-Nice. In de tweede etappe lagen echter bonificatieseconden waar Lotto-Intermarché vol voor ging.

Braet doet alles perfect bij tussensprint...

Braet won de tussensprint en pakte de volle buit van zes seconden. Ayuso mengde zich ook en klopte verrassend Lamperti, waardoor hij de vier seconden pakte. Lamperti werd derde en moest tevreden zijn met twee seconden.

Daardoor stonden Braet en Lamperti gelijk in het klassement en zou het aankomen op de massasprint. Wie nog extra seconden pakte door in de top drie te eindigen of het verschil in plaatsen zou bepalen wie de gele trui pakte.

... maar kan niet sprinten voor de zege

Lamperti werd 5de, Braet pas 19de. "Op het laatste rondpunt, op 800 meter van de streep, moet ik vol in de remmen. Daar verlies ik mijn momentum en geraak ik ook volledig uit de slipstream", zei Braet bij Sporza.



Hij bleef zo achter zonder gele trui, door de ploegentijdrit straks was het voor Braet zijn laatste kans op de gele trui. "Ik denk dat we er alles hebben uitgehaald. Ik baal toch een beetje, maar ik ben in een situatie terechtgekomen die ik niet had verwacht. Uiteindelijk moet ik tevreden zijn."