Lotto-Intermarché onthult de stevige kostprijs van een stage

Lotto-Intermarché heeft duidelijk gemaakt wat de werkelijke kostprijs van een hoogtestage. De ploeg bevestigt dat vooral een stage op Tenerife zwaar doorweegt door logistieke verplichtingen en bijkomende transportkosten. De financiële impact blijkt aanzienlijk, zeker in vergelijking met stages op he

Logistieke uitdagingen op Tenerife

De ploeg ziet de Teide als een populaire maar dure bestemming. Omdat Tenerife een eiland is, moet materiaal dat niet mee kan op het vliegtuig via een overzetboot worden vervoerd. En dat kost de nodige centen.

Naast de gewone fietsen gaat ook tijdritmateriaal mee, samen met rollen, een extra koelkast en de volledige keukenuitrusting. Waar op het vasteland de kooktruck volstaat, moet voor Tenerife alles via een bestelwagen naar de boot.

Bovendien komt er op Tenerife een huurauto bij, iets wat op locaties zoals de Sierra Nevada niet nodig is. Daar rijdt de ploeg simpelweg met eigen voertuigen naar de bestemming. De combinatie van transport, huur en bijkomende middelen maakt de stage structureel duurder.

Financiële impact van stage

Volgens de ploeg lopen de totale kosten voor een hoogtestage stevig op. “Alles inbegrepen kost een hoogtestage de ploeg tussen de 25.000 en 30.000 euro”, zegt Valerie D'Haeze, Administratie en Operations verantwoordelijke bij Lotto-Intermarché, aan Het Nieuwsblad.



Een hoogtestage is volgens de ploeg niet te vergelijken met een klassieke winterstage. Die laatste gebeurt met een veel grotere delegatie en heeft daardoor een andere kostenstructuur. “Een winterstage met de ganse ploeg komt zo al snel uit op een 100.000 euro”, klinkt het.