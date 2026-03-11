Van Aert geeft heel openhartige reactie over grote teleurstelling en frustraties na positioneringsfouten

Van Aert geeft heel openhartige reactie over grote teleurstelling en frustraties na positioneringsfouten
Foto: © photonews

Een dag na de feiten heeft Wout van Aert een eerlijk relaas gedaan over die toch wel gemiste kans voor hem in de tweede rit van de Tirreno. Etappe 3 is een etappe voor de sprinters, daar lijkt hij voor te passen.

Zijn verhaal over de tweede Tirreno-rit hadden we nog niet gehoord. Bij Sporza gaf hij nu toe hoe groot de ontgoocheling was. "Ik was wel heel teleurgesteld, eerlijk gezegd. Ik zat totaal niet in positie op het belangrijkste punt van de koers. Daardoor kon ik geen resultaat rijden." Gezien het verdere verloop van die finale was het extra zuur.

"De benen waren nochtans goed, want ik kon mooi opschuiven op het gravel. Je moet vooraan opdraaien om mee te kunnen doen, dat was wel frustrerend. Ik verloor het wiel van Matteo Jorgenson in de aanloop in de afdaling en daarna heb ik een paar verkeerde keuzes gemaakt. Voor ik het wist zat ik in een foute positie", aldus Van Aert.

Tirreno-fenomeen is Van Aert niet vreemd

Op de derde dag van de Tirreno-Adriatico was er enige onvrede in het peloton. Van aan de ploegbussen moest er nog bergop gefietst worden om de start te bereiken. "Dat is altijd zo in de Tirreno of de Giro", weet Van Aert uit ervaring. "De bussen moeten altijd op één of andere parking staan en niet op de weg. Dan is het af en toe ver fietsen."

In de wedstrijd komt er dan ook nog eens ruim 220 kilometers bij. "Het zal een lange dag worden, maar we zijn ook hier voor die extra uren in het zadel met het oog op de klassiekers. Er zijn maar twee kansen om te sprinten deze week. Het zal zeker een massasprint worden." Van Aert lijkt echter aan te geven dat het niets voor hem zal zijn.

Van Aert moet hopen op een van volgende ritten

Lees ook... 📷 Net zoals in Siena: opnieuw een warm familiemoment voor Van Aert met Sarah en de kinderen
Hopelijk zien we Van Aert in een van de komende ritten toch nog eens een hoofdrol opeisen, zodat hij die gemiste kans van gisteren toch nog min of meer kan goedmaken. Het blijft zonde dat hij op het moment van de waarheid te ver zat. 

