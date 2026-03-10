Voorjaar in gevaar? Hermans in de lappenmand na stevige valpartij in Strade Bianche

Quinten Hermans gaf in de Strade Bianche op na een stevige valpartij. Voorlopig weet Hermans ook nog niet wanneer hij weer kan koersen.

De eerste weken van Quinten Hermans bij zijn nieuwe ploeg Pinarello-Q36.5 zijn er met ups en downs. Hij begon goed met een elfde plaats in de Ronde van Murcia en een veertiende plaats in de Clasica Jaen.

Hermans moest daarna opgeven in de Ruta del Sol, maar in de Faun Drome Classic werd hij knap vierde en in de Trofeo Laigueglia werd Hermans veertiende. In de Strade Bianche liep het echter opnieuw mis.

Valpartij dwingt Hermans tot opgave in Strade Bianche

Op een van de eerste lange gravelstroken kwam Hermans ten val. "Er was redelijk veel huid die miste aan mijn knie, dus daar kon ik jammer genoeg niet mee verder", zegt Hermans bij De Reconstructie van Thomas Huyghe.

Hermans moet de strijd staken en kreeg enkele hechtingen aan zijn knie in een ambulance. Hij ligt voorlopig in de lappenmand en weet nog niet wanneer hij weer zal koersen. "Voorlopig is het nog moeilijk."



De volgende koers op het programma van Hermans zou normaal Milaan-Sanremo worden op 21 maart, dat is over tien dagen. Of Hermans daar ook aan de start kan komen, is nog niet duidelijk.