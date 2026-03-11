Terug van weggeweest: ex-wielrenner duikt op in nieuwe jaargang van 'De Container Cup'

Na enkele jaren afwezigheid verschijnt een nieuwe reeks afleveringen van 'De Container Cup'. In het Koning Boudewijnstadion nemen tientallen (ex-)topsporters en een reeks bekende Vlamingen het opnieuw tegen elkaar op in zeven vaste proeven.

Start van een nieuw seizoen

De productie brengt 36 sportprofielen en 10 bekende gezichten samen voor een nieuwe reeks fysieke en technische uitdagingen. De wedstrijden worden opnieuw voorzien van commentaar door Pedro Elias en Wesley Sonck, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Onder de deelnemers bevinden zich onder meer roeier Ward Lemmelijn, die mikt op het verbreken van het algemene record. Daarnaast keren ook Jelle Van Damme en ex-wielrenner Greg Van Avermaet terug naar het format.

Nieuwe finale

Voor de eindstrijd kiest de organisatie voor een vernieuwde aanpak. De slotaflevering wordt uitgevochten tussen twee ploegen, samengesteld rond de vaste commentatoren. De finale wordt betwist tussen ‘Team Pedro’ en ‘Team Wesley’, die voor de gelegenheid worden aangevuld met onbekende naamgenoten.

Zoals in eerdere seizoenen worden alle deelnemers getest in zeven onderdelen die kracht, snelheid en uithouding combineren. Alles gaat ook opnieuw door in het Koning Boudewijnstadion.