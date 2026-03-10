"Ik word echt gek!": Zonneveld steunt Vingegaard en geeft ASO en UCI er flink van langs

Jonas Vingegaard uitte in Parijs-Nice kritiek op de aanpak van de veiligheid door organisator ASO. Thijs Zonneveld is het daar helemaal mee eens en zag in de tweede etappe de renners ontsnappen.

In de massasprint in de tweede etappe van Parijs-Nice waren er geen grote valpartijen, maar dat is volgens Thijs Zonneveld een wonder. Net als Jonas Vingegaard uitte hij stevige kritiek op het parcours.

Gevaarlijke sprint in Parijs-Nice

Er waren namelijk wegversmallingen in de laatste rechte lijn. "Op 250 meter lopen de hekken nog naar elkaar toe. Maar dit is gewoon vragen om hele grote ongelukken", zegt Zonneveld in zijn podcast In De Waaier.

"We hebben het jaren geleden gehad over veiligheid in dit soort sprints, toen Groenewegen en Jakobsen zo hard in de boarding vlogen. En dit is precies wat je er mee doet, door de hekken zo neer te zetten. Het ging nu goed, maar doe dit honderd keer, en het is vijftig keer een grote valpartij."

Zonneveld kritisch voor ASO en UCI

"Als we dit soort dingen al niet goed krijgen, word ik er ook eens moedeloos van. Ik weiger het normaal te vinden", is Zonneveld streng voor organisator ASO. En hij wijst ook naar de UCI-commissaris die het parcours goedkeurde.

"Die zit daar, achter de finishlijn en vindt het gewoon prima. Ik word echt gek! Als je het in een oogopslag ziet: het is gewoon een flessenhals", besluit Zonneveld nog.



