Van Aert komt er niet aan te pas: ploegleider onthult waar het helemaal fout ging

Wout van Aert wilde zich mengen in de strijd om de ritzege in Tirreno-Adriatico, maar is nooit in de buurt gekomen. Hij draaide de gravelstrook te ver op, maar kon wel nog werk opknappen voor kopman Jorgenson.

Geen strijd tussen Van Aert en Van der Poel in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico. De Nederlander draaide vooraan het peloton de gravelstrook op, Van Aert deed dat pas rond 50ste positie en kwam nooit meer helemaal vooraan.

Van Aert overspoeld voor gravelstrook

"Wout werd vanuit de achtergrond overspoeld door een golf van renners en belandde in de spreekwoordelijke wasmachine", zegt ploegleider Maarten Wynants bij HLN. Van Aert zat nochtans goed in het treintje van Visma-Lease a Bike.

De Nederlandse ploeg hoopte dat het peloton in de afdaling voor de gravelstrook op een lint zou komen te zitten en Van Aert zo ideaal zat in vierde positie in het treintje. Maar het peloton bleef compact en Van Aert zakte steeds verder weg.

Van Aert offerde zich op voor Jorgenson

De ritwinst was voor Van Aert zo al van bij het begin van de gravelstrook weg. Hij schoof wel snel op en kwam zo in een achtervolgende groep van Jorgenson terecht, die onder druk van Van der Poel was gevallen.

Van Aert offerde zich op en halveerde de achterstand van de groep nog, waardoor Jorgenson zestiende werd op 17 seconden. "We deden uiteindelijk geen goede zaak in het klassement, maar dankzij Wout ook geen slechte zaak", besloot Wynants nog.