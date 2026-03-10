Na de ritzege van Van der Poel: Philipsen toch kritisch over gravelrit in Tirreno-Adriatico

Jasper Philipsen zat in het winnende kamp van Alpecin-Premier Tech in Tirreno-Adriatico. Al stelde hij zich wel vragen bij de gravelstrook op het einde van de tweede etappe.

Van der Poel wint tweede etappe van Tirreno-Adriatico

Voor Jasper Philipsen zijn er dit jaar weinig kansen in Tirreno-Adriatico, de tweede etappe was met de lastige aankomst zeker niet op zijn maat. Hij liet het peloton dan ook rijden op 30 kilometer van de streep.

Mathieu van der Poel reed wel prominent in beeld in de finale en maakte op de gravelstrook ook het verschil. Met Del Toro en Pellizzari kreeg hij wel twee lastige concurrenten, maar Van der Poel maakte het wel af in de sprint.

Philipsen stelt zich vragen bij gravelstrook

"Het was echt een lastige aankomst, het is mooi dat hij het toch kan afmaken", zei Jasper Philipsen achteraf bij Sporza. Al stelde Philipsen zich wel vragen bij de gravelstrook in de laatste tien kilometer.

Want door de regen was het meer modder dan gravel. "Het is iets dat Mathieu heel goed ligt, maar het was wel wat bizar, die ene strook op het einde van een wedstrijd." Al zorgde het wel voor spektakel.



"Maar of het nodig was? Dat weet ik niet", besloot Philipsen nog. Woensdag krijgt Philipsen wellicht wel een kans om te sprinten, al zal dat in een etappe van 221 kilometer met 2436 hoogtemeters niet gemakkelijk worden.