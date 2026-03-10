Middelvinger in tijdrit: Ethan Hayter geeft fout toe en komt met uitleg

Ethan Hayter stak tijdens de tijdrit in Tirreno-Adriatico zijn middelvinger richting een motor. De Britse kampioen kreeg een boete en heeft nu uitleg gegeven.

Een stevige boete van 500 Zwitserse frank of zo'n 550 euro en een aftrek van 25 UCI-punten kreeg Ethan Hayter als straf omdat hij tijdens de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico zijn middelvinger had opgestoken.

Hayter stoorde zich aan motor

Bij Bici Sport reageerde Hayter op het incident. "Ik was gefrustreerd omdat de motorrijder te dicht bij me reed. Dat had hij niet hoeven te doen", zegt de Britse kampioen tijdrijden van Soudal Quick-Step.

"Natuurlijk had ik dat gebaar niet mogen maken, maar zeker bij een tijdrit zijn er regels over hoe dicht een motor je mag benaderen. Al moet ik toegeven dat ik ook gefrustreerd was omdat mijn tussentijd niet goed was."

Hayter zal boete zelf betalen

Hayter was pas tiende bij het eerste tussenpunt, maar reed nog een sterk tweede deel. Hij moest wel tevreden zijn met een achtste plaats op 32 seconden van ritwinnaar Filippo Ganna.

Lees ook... 🎥 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) krijgt stevige boete in Tirreno-Adriatico na vreemd gebaar›

Bij zijn ploeg Soudal Quick-Step excuseerde Hayter zich al voor zijn gebaar. "Ik zal de boete betalen", stelt Hayter dan ook. "Het is een stevig bedrag, maar ik mag nu niet klagen."