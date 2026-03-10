Naesen deelt sneertje uit aan UAE over Seixas: "Niets tegen die ploeg, maar..."

Foto: © photonews

Paul Seixas kan rekenen op interesse van UAE Team Emirates-XRG. Ploegmaat Oliver Naesen hoopt dat de jonge Fransman de komende jaren bij Decathlon-CMA CGM zal blijven.

UAE Team Emirates-XRG heeft zijn zinnen gezet op Paul Seixas (19) als mogelijke vervanger voor Tadej Pogacar in de toekomst. De onderhandelingen met Decathlon-CMA CGM om het contract van Seixas open te breken zouden op dit moment stil liggen. 

Naesen hoopt dat Seixas bij Decathlon blijft

Ploegmaat Oliver Naesen snapt maar al te goed dat Seixas grof wild is op de transfermarkt. Al heeft de Fransman nog altijd een contract tot eind 2027 bij Decathlon-CMA CGM. En de Franse ploeg wil Seixas ook graag houden. 

"Het zal aan de sponsors zijn om er alles aan te doen om hem bij ons te houden, maar dat zal een flinke uitdaging zijn", zegt Oliver Naesen bij HLN Wielerpodcast. Hij hoopt echter dat Seixas aan boord blijft. 

"Dan kunnen we dromen. Stel dat hij de Tour de France wint met een Franse ploeg... Dat zou hallucinant zijn. Stel het is met UAE... Ik heb niets tegen die ploeg, maar dat zal toch sterieler aanvoelen."

Wordt Seixas opvolger van Hinault?


Frankrijk wacht al sinds 1985 op een opvolger van Bernard Hinault als eindwinnaar van de Tour. Seixas is nu al de nieuwe grote hoop, maar het is maar de vraag of hij die verwachtingen zal kunnen waarmaken. 

