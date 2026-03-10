Van der Poel doet verhaal van mooie ritzege en onthult wat de twee moeilijkheden waren

Van der Poel doet verhaal van mooie ritzege en onthult wat de twee moeilijkheden waren
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de gravelrit in Tirreno-Adriatico. De Nederlander was in de sprint iets sterker dan Isaac del Toro en Giulio Pellizzari.

Op 6,8 kilometer van de streep begon een gravelstrook in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel zat op de goede plaats. "We draaiden die gravelstrook op en Alaphilippe viel aan", zei Van der Poel achteraf. 

Van der Poel rekent af met jeugd

"Ik nam dan over, wetende dat er wat technische bochten aankwamen. "Ik probeerde de wedstrijd zo zwaar mogelijk te maken." Van der Poel dwong Jorgenson in de fout en daardoor reed hij even alleen. 

Del Toro en Pellizzari kwamen echter opnieuw aansluiten. "Het was heel moeilijk en het niveau lag op die laatste heuvel ontzettend hoog. Het regende ook in het slot van de etappe en dat maakte het best wel gevaarlijk."

Van der Poel wint moeilijke sprint 

In de sprint was Van der Poel net iets sterker dan Del Toro en Pellizzari. "Het was een moeilijk sprintje. Het was vrij glad en daardoor was het moeilijk om op de pedalen te staan. Ik had net genoeg energie gespaard om de zege te pakken."

Voor Van der Poel is het zijn vierde ritzege in zijn carrière in Tirreno-Adriatico. "Vorig jaar was ik er een paar keer dichtbij, maar lukte het net niet, dus ik ben blij dat ik nu weer een rit kan winnen."

