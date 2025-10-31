🎥 "Veel te veel geld aan uitgegeven": Jasper Stuyven showt zijn indrukwekkende wijnkelder

Nu het wielerseizoen er op zit, is het voor veel renners tijd voor vakantie. Jasper Stuyven stak zijn indrukwekkende wijnkelder in het nieuw.

Jasper Stuyven is ondertussen twaalf jaar prof een reed zijn hele carrière bij het Amerikaanse Trek. Met Milaan-Sanremo, de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en een rit in de Vuelta behaalde Stuyven al mooie overwinningen.

Die twaalf jaar bij Trek hebben Stuyven duidelijk geen windeieren gelegd. Op zijn sociale media toonde Stuyven zijn indrukwekkende wijnkelder, die hij onlangs helemaal in het nieuw stak.

"Laat me iets zien waar je veel te veel geld aan hebt uitgegeven, ik ga eerst", schreef Stuyven erbij. Ook zijn vrouw Elke Bleyaert reageerde op de video. "Hard met de fiets rijden is m'n job, wijn verzamelen m'n hobby. - JS."

Van der Poel en Nys onder de indruk van wijnkelder Stuyven

"Zotste kelder ooit", reageerde Oliver Naesen ook verbaasd. De video kreeg ook een like van onder meer collega's Mathieu van der Poel, Thibau Nys en Tiesj Benoot. Ook zij zijn dus onder de indruk.

Niet alleen de wijnkelder van Stuyven zit in het nieuw, vanaf 2026 rijdt hij ook voor een nieuwe ploeg. Bij Soudal Quick-Step moet Stuyven samen met Dylan van Baarle voor resultaten zorgen in het klassieke voorjaar.